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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep’te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep’te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

dolu yağışından detaylar

Akalan Dolu Yağışı Irak 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te saat 16:00 sıralarında başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gaziantep’te aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gaziantep’te 2 gündür etkili olan yağmur saat 16:00 sıralarında yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 1 saat devam eden dolu yağışına yakalanan vatandaşlar dükkan köşelerine sığınarak yağışın durmasını bekledi. Dolu yağışı trafikteki sürücülere de zor anlar yaşattı. “Dolu yağışı nedeniyle kazalar oldu” Gün içerisinde yoğun yağış sebebiyle kayganlaşan yollarda çeşitli kazalar meydana geldi, yaşanılan bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişide yaralandı.
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