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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonunda 31 gözaltı

Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonunda 31 gözaltı

-operasyon anı

Olay Yeri İnceleme Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Dedektör Köpek Pompalı Tüfek 

--adreslerde köpekli arama
--uyuşturucu bulunma anı
--helikopter görüntüsü
--yol kontrolü
--şüphelilerin yakalanma anı
--polislerin olay yeri inceleme

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 710 personelin katılımıyla helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda 40 ikamet, 62 umuma açık yer, 820 araç ve 3 bin 465 şahıs üzerinde arama yapıldı. Toplam 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Yeditepe Mahallesi'nde, 22 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 12:00'da başlayıp 23 Ocak 2020 Perşembe günü sabaha karşı sonlandırılan bir operasyon daha gerçekleştirildi.
Başta narkotik, asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcısı torbacılara yönelik 710 personelin katılımıyla helikopter, drone, dedektör köpeklerin desteği ile belirtilen mahallenin abluka altına alındı. Operasyon ile 40 ikamet, 62 umuma açık yer, 820 araç ve 3 bin 465 şahıs üzerinde arama yapılırken 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 4 işletmeye kimlik bildirme kanununa muhalefetten, 2 işletmede toplam 6 şahsa ise fuhuştan idari işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 100 gram esrar, 900 gram metamfetamin (ateş-buz), 230 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 80 adet ekstasy hap, 70 adet captagon hap, 5 adet hassas terazi, 6 adet tabanca ve 4 adet pompalı tüfek ele geçirildi. (SVY-SD-
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