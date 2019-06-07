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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep’te buğday ekili arazide yangın Haberi

Gaziantep’te buğday ekili arazide yangın Haberi

Yükselen dumanlar

Trol 

-Arazinin yanması
-Ekiplerin müdahalesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 hektarda ekili buğday yandı. Edinilen bilgiye göre Nurdağı İslahiye karayolu üzerinde arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki arazilere de yayılan yangına itfaiye ekipleri ile arazözlerle müdahale edildi. 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 10 hektarda ekili buğdayın yandığı öğrenildi.
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