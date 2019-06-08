Gaziantep'te boş arazi alev alev böyle yandı

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te boş bir arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Gaziantep Mücahitler mahallesindeki boş arazide çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın paniğe neden oldu. Yangının yayılma ihtimaline karşın vatandaşlar durumu hemen 110 İtfaiye Ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Boş arazideki bazı ağaçlarda yandı.

