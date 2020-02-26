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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te bir genç öldürüldü İzle

Gaziantep'te bir genç öldürüldü İzle

- Gaziantep Adli Tıp Birimi önünden görüntüler - Kadir Durur'un kimlik fotoğrafıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te darbedildikten sonra silahla vurulduğu belirlenen genç hayatını kaybetti.Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde görevli bekçiler, 8. Cadde'de hareketsiz yatan birini fark etti. Bekçilerin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince, darbedilip tüfekle yaralandığı tespit edilen genç, Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Kadir Durur (17) olduğu belirlenen genç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durur'un cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlı veya zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Hastane Cenaze Akalan Sağlık Ekipleri 

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