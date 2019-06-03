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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep’te bayram alışverişi yoğunluğu Haberi

Gaziantep’te bayram alışverişi yoğunluğu Haberi

-Caddedeki yoğunluk

Polis Alışveriş Bayram Alışverişi Bayram Alışverişi Polis Ekipleri 

--Bayram alışverişi yapanlar
--Esnaf Erol Altan ile röportaj

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara gelenler, yoğunluk oluşturdu. Gaziantep’te bayram alışverişi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan çarşıdaki Gaziler Caddesi’nde bayram bereketi yaşanıyor. Her bütçeye göre giyeceğin bulunduğu Gaziler Caddesi’nde bayram alışverişi yoğunluğu oluyor. Bayram alışverişi dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı bölgelerde polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Çarşı esnafından Erol Altan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandığını belirterek, “Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor ancak, geçen yıllara göre talep düştü. Dolar ve altından dolayı biraz sıkıntılarımız var. Bayrama 3 günümüz kaldı. İster istemez de talep olacak ve o yüzden talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Fiyatlarımızı biraz uygun tutarak vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
(MFT-SD-
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