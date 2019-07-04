Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep’te baraj ve göletlere balık bırakıldı

Gaziantep’te baraj ve göletlere balık bırakıldı

- Tahtaköprü Barajına araçla poşetler içinde getirilen balıklar - Balıkların önce poşetle su içinde bekletilmesi - Bir müddet suda bekleyen poşet içindeki balıkların baraja görevliler tarafından bırakılmasıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından baraj ve göletlere 40 bin yavru sazan balığı bırakıldı."Su kaynaklarının balıklandırılması projesi" kapsamında, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gaziantep genelinde 10 bini İslahiye Tahtaköprü Barajı olmak üzere Hacıaslan, Yamaçoba ve Alleben göleti ile Nurdağı ilçesindeki Hamidiye Göleti’ne toplamda 40 bin adet yavru sazan bırakıldı. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri’nde 2019 yılında üretilen sazan balığı yavrularının il müdürlüğünün talebi doğrultusunda tahsis edildiğini belirtti.
Karayılan, bakanlık olarak, su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla projenin her yıl yapıldığını kaydetti.
İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Tahtaköprü Barajı’na bırakılan yavru sazanların bırakılması, bölgedeki vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Su Ürünleri Bakanlık Yazılı Açıklama Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Hamsi Yüzleri GüldürdüHamsi Yüzleri Güldürdü
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı