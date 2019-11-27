Gaziantep’te baklavacılara şok denetim

-numunelerin alınması

-genel ve detay görüntüler

-Mehmet Karayılan açıklama

-baklavacılarda kontrollerin yapılması



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki baklavacılara şok denetim yapıldı. İşletmelerin hijyen durumlarına, satılan ürünlerin son kullanma tarihlerine, paketleme şekillerine, tartıların daralarına, kullanılan fıstık ile yağa kadar pek çok unsur denetleyen ekipler, üretilen baklavalardan numune aldı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 1 hafta boyunca sürecek olan ürün bazlı gıda denetimleri devam ediyor. Gaziantep'te de devam eden denetimler kapsamında kentteki 110 baklava firması denetlendi. "Denetim Seferberliği" sloganı devam eden denetimlerde Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı 80 gıda kontrol görevlisi katıldı.

Yapılan denetimlerde işletmelerin belgelerine, hijyen durumlarına, satılan ürünlerin son kullanma tarihlerine, paketleme şekillerine, tartıların daralarına, kullanılan fıstık ile yağa kadar pek çok unsur denetlendi. Denetim yapılan baklavacılardan baklava numuneleri de alındı. Alınan numuneler üzerinde yapılacak olan analizlerden sonra kurallara aykırı üretim yapan firmalara cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Denetimlere katılan ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, “Ülke genelinde yapılan gıda denetimleri kapsamında Gaziantep’te de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda denetimlerin ilk günü et ve et ürünleri üretim ile satımı yapan yerleri denetledik. İkinci gün de süt ve süt ürünlerinin denetimini yaptık. Bugün de şehrimizdeki unlu mamulleri ve baklavacıları denetliyoruz. Biz bu denetimleri yaparken üretimin iyi olmasını sağlayarak vatandaşların gıda ürünlerini gözü kapalı bir şekilde tüketmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda da Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Denetimlerde numuneler alıp analizler yapıyoruz” Kent genelindeki 110 baklava firmasının denetlendiğini ve baklava numuneleri alınarak analiz yapıldığını da aktaran Karayılan, “Denetimler kapsamında Türkiye’de coğrafi işaret alan ilk ürün olan Gaziantep baklavasına yönelik denetimler yapıyoruz. Baklavanın üretim ve satım tesislerinde denetimlerde bulunduk. Denetimler ile baklavalardan numuneler alarak şekerlerine, yağlarına, kullanılan fıstığa bakıyoruz. Aldığımız numuneleri analiz ederek sakıncalı yada kanserojen madde içerip içermediğine bakacağız. Onun dışında personellerin hijyene ne kadar dikkat ettiklerine, üst, baş giyimlerine, imalata, ürünlerin satılırkenki daralarını denetledik. Bizim buradaki amacımız tüketicilerimizin yedikleri ürünleri iyi bir şekilde bilmelerini ve tüketmelerini sağlamak. Bu nedenle toplam 80 kişilik gıda denetçisi arkadaşımızla sahadayız ve Gaziantep’teki 110 baklava firmasını denetleyeceğiz” diye konuştu.





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