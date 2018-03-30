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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'te asansör faciası: 1 ölü

Gaziantep'te asansör faciası: 1 ölü

Adli tıp kurumundan detaylar

Cenaze 

-Cenazenin gelişi
-Yakınlarından görüntü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te asansör bakımı yapan genç, asansörün halatının kopması sonucu binanın 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Asansörün bakımını yapan ve asansör şirketinde görevli 23 yaşındaki Uğur Akkuş'un içerisinde bulunduğu asansör, halatının kopması sonucu 7. kattan zemine çakıldı. Olayda işçi Uğur Akkuş, feci şekilde yaşamını yitirdi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından Akkuş'un cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Akkuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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