Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep’te Ampute sahası açıldı

Gaziantep’te Ampute sahası açıldı

Maçtan detaylar

Futbol Takımı Şampiyon Allah 

-Röportajlar

( GAZİANTEP )- Şahinbey Ampute takımı gol yağdırdı GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Ampute sahası, Şahibey Ampute futbol takımı ile TSK Ampute futbol takımıyla oynanan maçla açıldı. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı yeni stadında TSK’yı 7-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini farklı skorlarla aldı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun çalışmaları sonrasında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute futbol takımı yeni sahasında oynan TSK maçından galip ayrılarak, stadın açılışını galibiyetle yapmış oldu. Bu hafta da kendi evinde oynadığı ilk karşılaşmada TSK’yı 7-0 gibi net bir skorla mağlup ederek galibiyet serisi yakaladı. Oldukça keyifli geçen karşılaşmayı Gaziantep AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve taraftarlar izledi. Kendi sahasında oynadığı ilk karşılaşmada TSK karşısında mutlak galibiyetle çıkan Şahinbey Ampute Futbol Takımı karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Şentürk, Rahmi Özcan ve Kudrat’in attığı iki golle, 4-0 üstün tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan mavi beyazlı ekip Mubarık, Kudrat ve Feyyaz’ın attığı gollerle maçtan 7-0 galip ayrıldı. “Her iki takımı kutluyorum” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu maç sonunda yaptığı açıklamada her iki takımı da tebrik ederek, ”Her iki takımı da kutluyorum. Centilmence bir maç oldu. Takımımız bu yıl oldukça iddialı. Takımımız iyi gidiyor. Kulüp yöneticilerimizi teknik ekibi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu yıl hedefimiz şampiyon olmak. Güzel bir tesis yaptık” diye konuştu.
Öte yandan teknik ekip ve futbolcular ise, galibiyetten memnun olduklarını belirterek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı