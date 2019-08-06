Gaziantep'te adres sorma kazası: 3 yaralı Haberi

-polis ekipleri,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te sürücüsünün adres sormak için durduğu otomobile arkasından seyir eden başka bir araç çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep-Kilis karayolu Halep Bulvarı'nda adres sormak için duran E.Ö idaresindeki 27 BFY 15 plakalı park halindeki otomobile arkasından seyir eden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 DP 206 plakalı araç çarptı. kazada her iki aracın sürücülerinin de aralarında bulunduğu toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bulvardaki trafik ise kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

