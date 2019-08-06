Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te adres sorma kazası: 3 yaralı Haberi

Gaziantep'te adres sorma kazası: 3 yaralı Haberi

kaza yapan araçlar

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polis ekipleri,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te sürücüsünün adres sormak için durduğu otomobile arkasından seyir eden başka bir araç çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep-Kilis karayolu Halep Bulvarı'nda adres sormak için duran E.Ö idaresindeki 27 BFY 15 plakalı park halindeki otomobile arkasından seyir eden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 DP 206 plakalı araç çarptı. kazada her iki aracın sürücülerinin de aralarında bulunduğu toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bulvardaki trafik ise kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı