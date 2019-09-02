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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te adli yıl açılış töreni düzenlendi Haberi

Gaziantep'te adli yıl açılış töreni düzenlendi Haberi

törenden detaylar

Adli Yıl Açılışı Açılış Töreni Saygı Duruşu Basın Toplantısı Milletvekili 

-çelenk sunumu
-baro açıklaması
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, 2019-2020 adli yıl açılışı için tören düzenlendi.
Adli Yıl açılış töreni 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.
Adli Yıl açılış törenine, CHP Gaziantep milletvekili Bayram Yılmazkaya, MHP Gaziantep milletvekili Sermet Atay, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkan Vekili Mehmet Şahin, Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı ve çok sayıda avukat katıldı.
Meydandaki tören Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından son buldu. Adli Yıl Açılış töreni Gaziantep Barosunda düzenlenen basın toplantısı ile devam etti. Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, yakın zamanda hayatını kaybeden meslektaşlarını anarak, Türkiye’de bir çok insanın yargıdan umudunu kestiğini belirterek, “Türkiye’nin yargısal ekonomik, Güvenlik gibi yapısal problemi var iken hem TBMM hem de adliyelerin tatile girmesi anlaşılabilir bir durum değildir. Bugün yargıdaki sorunlar kangren durumuna düşmüştür. Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu olarak seçildiğimiz günden bugüne kadar bir tıl içerisinde adalet ve hukuk adına olumlu gördüğümüz davranış kim tarafından sergilenirse destekledik. Ama yapılan yanlışlara da seyirci kalmamızı kimse bizden beklemesin” diye konuştu.
(LO-Y)
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