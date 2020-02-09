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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'te 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi İzle

Gaziantep'te 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi İzle

kaçak akaryakıtın kamyonun kasasında bulunması,

Kaçak Cep Telefonu Kaçak Akalan Kaçak Akaryakıt Cep Telefonu 

-kaçak akaryakıttan görüntüler,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Şubat 2020 Cumartesi günü akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda kapsamında Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 9 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonrası suçta kullanılan kamyona el konulurken 1 şüpheli şahısta yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. Ayrıca, ekiplerin, Şahinbey ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde elinde siyah poşet bulunan bir şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 31 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanırken şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. (LO-Y)
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