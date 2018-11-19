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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep’te 9 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu :16 gözaltı

Gaziantep’te 9 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu :16 gözaltı

operasyon görüntüsü

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Polis Ekipleri 

-Ele geçirilenlerin sergilenmesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te polis ekipleri 9 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Olayda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hacıbaba, İncilikaya ve Vatan mahallelerinde 9 farklı adrese operasyon düzenledi.
Olayda 16 şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri operasyonda 985 gram esrar, 490 gram eroin, 23 gram metamfetamin (ateş-buz), uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 295 TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 16 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu.
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