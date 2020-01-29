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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te 873 polisle 4 mahalleye uyuşturucu baskını

Gaziantep'te 873 polisle 4 mahalleye uyuşturucu baskını

operasyona giden zırhlı araçlar, drone ile giden araçlardan görüntü, özel harekat harekat polisleri, koç başı ile kapıları, açmaları, polislerin ikametlerde arama yapmaları ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, narkotik köpeğin arama yapması, trafik polislerinin araçları durdurması, şahısların üzeri aranması,

( GAZİANTEP )- Yapılan şok baskınlarda 3 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ele geçirilirken 34 kişi gözaltına alındı GAZİANTEP

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- Gaziantep'te 873 polis ile 4 mahallede uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.
Mahallerin abluka altına alındığı baskınlarda 3 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ele geçirilirken toplam 34 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün farklı şube ve birimlerindeki 873 polis ile Hacıbaba, Mithatpaşa, Hasırcıoğlu ve Çağlayan Mahalleleri'nde bulunan ve daha önceden tespit edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Drone ve narkotik köpeklerin de destek verdiği operasyonlar esnasında mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanırken, mahalle içerisindeki umuma açık yerler, araçla ve yayan olarak sokakta seyir eden vatandaşlar üzerinde de aramalar yapıldı. Emniyet Müdürü de operasyon bölgesinde Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'te mahallere giderek, operasyonlarda görev alan polisleri denetledi. Mahalleli ile de görüşen Müdür Zeybek'e mahalleli operasyonlar nedeniyle Emniyet müdürü Zeybek'e operasyonlar nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Zeybek'e çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. 3 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi Mahallerin adeta ablukaya alındığı operasyonlarda, 39 ikamet, 92 umuma açık yer, bin 487 araç ve 3.761 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda ise 1 kilo 200 gram Metamfetamin (ateş-buz), 1 kilo 100 gram Eroin, 800 gram esrar, 180 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 112 Adet Captagon Hap, 80 Adet Ecstasy Hap, 4 Adet Hassas Terazi ve 6 Adet tabanca ele geçirildi. Yaklaşık 13 saat süren operasyonlarda, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçlarından 34 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.
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