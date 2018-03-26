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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te 600 bin zeytin fidanı dağıtıldı

Gaziantep'te 600 bin zeytin fidanı dağıtıldı

zeytin fidanı dağıtımından detay

Lyon Ormanlı 

-genel detaylar
-tahmazoğlu konuşması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde vatandaşlara 600 bin zeytin fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı. Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından Balıklı parkında vatandaşlara zeytin fidanı dağıtımı gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, fidanlar Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Programında konuşan Tahmazoğlu, hedeflerinin daha yeşil bir Gaziantep olduğunu söyledi.

"Hedef yeşil Gaziantep, yeşil Şahinbey" Hedeflerinin daha yeşil bir şehir olduğunun altını çizen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Balıklı parkımızda zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Amacımız Gaziantep ve Şahinbey de daha yeşil alanlar oluşturmak. Göreve geldiğimiz günden beri yaklaşık 2 milyon ağaç dikimini gerek parklarımıza gerek ormanlık alanlarımıza gerekse vatandaşlarımıza dağıtmış olduğumuz fidanlarla gerçekleştiriyoruz” dedi.
“İlk defa meyve fidanı dağıtıyoruz” İlk defa meyve fidanı dağıttıklarını belirten Tahmazoğlu, “Bugün bir ilke imza attık. İlk defa meyveli ağaç veriyoruz, 600 bin zeytin fidanı dağıtıyoruz. Öncelikle çiftçilerimize 475 bin tane dağıtımını gerçekleştirdik. Bugünde vatandaşlarımıza ücretsiz zeytin fidanı dağıtımını yapıyoruz. Bu sayımızı 600 bine tamamlayacağız. Zeytin hem yazın kışın yeşil kalan bir ağaç hem de meyvesiyle yağıyla sofralık bir üründür. Fidanlarımız yöremizin iklimine uygun ayrıca sertifikalı fidanlardır. Vatandaşların ilgisi de yüksek bunun Gaziantep ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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