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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'te 41 kilo 250 gram uyuşturucu yakalandı

Gaziantep'te 41 kilo 250 gram uyuşturucu yakalandı

araçta narkotik köpekle yapılan arama,

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gizli Bölme Metamfetamin Narkotik Köpek 

-gizli bölmede ele geçirilen uyuşturucu paketleri detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te polis yaptığı operasyonlarda toplam 41 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde daha sağlıklı ve güvenli ortamın oluşması, sokak suçlarının azalması, okul, ibadethane, park ve sağlık merkezleri gibi toplumsal alanlarda halkın refah ve huzurunun sağlanması için, sokak satıcılarına (torbacı), uyuşturucu madde imal, ticareti ve sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 41 kilo 250 gram eroin, 510 gram esrar, 92 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 8 adet tabanca ve 3 adet tüfek, 18 bin 750 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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