Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep’te 400 aileye gıda yardımı yapıldı Haberi

Gaziantep’te 400 aileye gıda yardımı yapıldı Haberi

Yardım dağıtımı cep telefonu detay

İç Savaş Gıda Yardımı Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Cep Telefonu 

-El Bab'taki yetim çocuklardan cep telefonu görüntüsü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te savaş mağduru 400 Suriyeli yetim ve yardıma muhtaç aileye gıda yardımı gerçekleşti. İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER)ve Katar Kızılayı ile ortak yapılan yardım projesinde Suriyeli yardıma muhtaç ve özellikle yetim olan 400 aileye gıda yardımı yapıldı. Yardımların Suriye’deki Yermuk kampında yaşayan ve iç savaş sonrası Gaziantep’e gelen 150 Filistinli aileye de ulaştırıldı. Gönderilen gıda kolilerinin içerisinde ise, pirinç şeker mercimek ve diğer temel gıda maddelerinin bulunduğu belirtildi. El Bab yetimhanesinde Kur'an Cüzü dağıtıldı Dernek tarafından Suriye’nin El Bab şehrindeki yetimhanede bulunan çocuklara Kur’an-ı Kerim cüzü gönderildiğini söyleyen İMKANDER Gaziantep Başkanı Sait Gökdere, “Buradaki amacımız savaş mağduru yetimlere ulaşmaktır. Yetimlerin dertleri ile dertlenmek için çalışıyoruz“ diye konuştu.
El Bab’taki yetim çocuklardan birisi ise, gelen hediyenin karşısında Kur’an-ı Kerim okuyarak, İMKANDER’e video gönderdi. Gökdere, Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle Gaziantep’te iftar vermeyi düşündüklerini belirterek, iftar için destek beklediklerini kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
Çocuklara Kıymayın Efendiler...Çocuklara Kıymayın Efendiler...
Suriye'deki Savaş Çocukları EtkilediSuriye'deki Savaş Çocukları Etkiledi
500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı