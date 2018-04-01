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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'te 4. bahar şenliği

Gaziantep'te 4. bahar şenliği

şenlikten detay

Lyon Şili Bahar Şenliği Fatma Şahin 

-fatma şahinin stantları gezmesi
-fatma şahin konuşması
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) -- Şahin’den Yüzüncüyıl parkı büyüklüğünde 3 yeni park müjdesi GAZİANTEP

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bahara hoş geldin şenliği düzenlendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yüzüncüyıl Parkı büyüklüğünde 3 yeni park yaptıklarının müjdesini verdi. Bahara hoş geldin şenliği, rengarenk çiçeklerle süslenen botanik bahçede yapıldı. Bahar şenliğine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’de katıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, Belediye Başkanı Fatma Şahin 3 adet Yüzüncüyıl Parkı büyüklüğünde park yaptıklarını söyledi.

Baharın uyanış, sevgi ve yeşil olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bahar uyanıştır, bahar tabiatın ağacın güzelliğini bizimle yeniden paylaşmasıdır. Bahar bizim için kalbimizde yeni bir heyecandır aşktır. Gaziantep’te bahar şenliğinin dördüncüsünü düzenliyoruz. Ben emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her şehrin bir ruhu vardır. Şehir insanın insanda şehrin aynasıdır. Bizim amacımız, sağlıklı, huzurlu bir Gaziantep’tir” dedi.
“3 yeni yüzüncüyıl park müjdesi” Yüzüncüyıl parkı büyüklüğünde 3 yeni park yaptıklarının müjdesini veren Şahin, “Bu mekanları çoğaltmak için biz arkadaşlarımızla yoğun çalıştık. Her yıl bir milyon alanı ağaçlandırdık. En çok ağaçlandırma yapan en çok yeşili koruyan Gaziantep’tir. 3 yeni Yüzüncüyıl parkı büyüklüğünde tematik park yapıyoruz. Birileri 1 yüzüncüyıl parkıyla övünürken biz 4. Yılımızda yüzüncüyıl parkı büyüklüğünde 3 yeni park yapıyoruz. Allaben göleti yanında 600 dönümlük alanı halkımıza kazandıracağız. Herkesin kendisini bulacağı park olacak. Eylül ayında bu park bitecek” diye konuştu.
Şenlik çocukların tiyatro gösterisiyle sona erdi. (LO-SD-Y)
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