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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

kaçak sigaralardan görüntüler

Kaçak Akalan Sigara Kaçak Sigara 

-sigaraların gizlendikleri çuvallardan çıkarılması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te gerçekleştirilen iki operasyonda 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 tıra operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda tırların dorse kısmında yer alan çuvalların içerisindeki plastiklerin arasına gizlenmiş 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir kamyona gerçekleştirilen operasyonda ise 34 bin paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.
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