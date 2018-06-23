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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te 300 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te 300 polisle uyuşturucu operasyonu

- Operasyondan detaylar - Kent merkezi ile Nurdağı, Nizip ve Karkamış ilçelerinde 300 polisin katılımıyla 41 adrese düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinden 300 polis, dedektör köpekleri kullanarak kent merkezi ile Nurdağı, Nizip ve Karkamış ilçelerinde önceden belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 200 gram sentetik uyuşturucu, 500 gram esrar, 184 kök Hint keneviri, 3 pompalı tüfek, 2 tabanca, 6 sallama diye tabir edilen bıçak ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 6 bin 450 lira ele geçirildi.Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 37 kişi gözaltına alındı.

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