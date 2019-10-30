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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep’te 29 Ekim resepsiyonu

Gaziantep’te 29 Ekim resepsiyonu

Resepsiyona katılanlar

Cumhuriyet Gaziler Şehit Şehit Aileleri Birinci Sınıf 

-Valinin konuşması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Valiliği’nin ev sahipliğinde cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim resepsiyonu verildi.
Gaziantep'te bir otelde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar ile şehit aileleri katıldı.
Resepsiyonda konuşan Vali Gül yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramını kutladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 96 yıllık tecrübesiyle dünyada örnek bir ülke konumuna geldiğini kaydeden Gül, “Hiç kimsenin dilinden, dininden, renginden ve mezhebinden dolayı bir ayrımcılığa tabi tutulan bir ülke değiliz. Türkiye'nin kırmızı çizgisi al bayrağı, bağımsızlığı, ülkenin birliği ve bölünmezliğidir. Vatandaşlarımızın her biri birinci sınıf vatandaş olarak ülkemizin geleceğine katkı sunan insanlardır. Biz farklılıklarımızı ne kadar zenginlik olarak görsek bile bunu kaşıyan kimi zaman sağ sol diyen kimi zaman etnik anlamda kimi zamanda mezhepsel anlamda bu farklılıkları kaşıyanlar olabiliyor bundan sonrada olacaklardır. Ama bizler saflarımızı sık tutarak birbirimizi daha çok severek ülkemizi gelecek yıllara götüreceğiz" dedi.

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