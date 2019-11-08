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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep’te 29 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep’te 29 düzensiz göçmen yakalandı

- 29 düzensiz göçmenin görüntüsü - Engelli göçmen - Engelli göçmenler arasında bulunan çocuklar - Düzensiz göçmenlere yemek ve su ikram edilmesi - Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’teki kontrol noktasında 29 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı Şehitkamil İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu 15. kilometrede oluşturulan yol uygulama noktasında Hüseyin Ç. idaresindeki 27 C 2318 plakalı midibüsü durdurdu.Midibüste, Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.Arıl Jandarma Karakolu’na götürülen düzensiz göçmenlere burada yemek ve su ikram edildi.JASAT ekiplerince sürdürülen soruşturma neticesinde olaya ilişkin kent merkezinde düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı.Düzensiz göçmenlerin, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bild Akalan Kontrol Noktası Trol 

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