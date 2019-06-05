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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep’te 2 araç çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep’te 2 araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza sonrası detay görüntüler

İlk Müdahale Hastane Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçlardan görüntüler
-Genel Detaylar

( GAZİANTEP ) Gaziantep’te 2 araç çarpıştı: 4 yaralı GAZİANTEP

Gaziantep’te 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Gaziantep-Nizip yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 27 JD 538 plakalı ticari araç ile İbrahim B. yönetimindeki 27 UL 749 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan İbrahim B., H. E., A. E., Mustafa E. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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