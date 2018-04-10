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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te 10 Nisan coşkusu

Gaziantep'te 10 Nisan coşkusu

il emniyet müdürünün personeli kabulu

Şehit Emniyet Müdürü Öğrenciler Irak 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) Gaziantep'te Polis Haftası coşkusu GAZİANTEP

- Gaziantep'te Polis teşkilatının kuruluşunun 173. Yıldönümü coşkuyla kutlanıyor. Gaziantep'te 10 Nisan Polis Haftası tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinlikleri Demokrasi Meydanında sabah saat 09:00’da Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı.
Kutlamalar kapsamında kendisini ziyaret eden öğrencileri ağırlayan Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ardından personelle bayramlaştı. Etkinlikler, şehitlik ziyareti ve şehitler için okunan mevliti şerif ile devam edecek.
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