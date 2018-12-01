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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Haberi

Gaziantep'te 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Haberi

polis ekipleri

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-ikamete baskın yapmaları
-içeride arama yapmaları
-ele geçirilenlerin fotoğrafı
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te 10 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile satıcılarının yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 10 adrese baskın yaptı. Operasyonda 700 gr esrar, 180 gram eroin, 60 gram metamfetamin (ateş - buz), 15 adet ecstasy hap, 5 adet captagon hap, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, tabancaya ve pompalı tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler devam ediyor.
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