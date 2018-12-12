Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep Polis Okulu'nda 54 öğrencinin zehirlendiği iddiası İzle

Gaziantep Polis Okulu'nda 54 öğrencinin zehirlendiği iddiası İzle

hastaneden detaylar

Ayetler Hastane Laboratuvar Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Polis Okulunda eğitim gören 54 öğrencinin yemekten zehirlendiği iddia edildi. Gaziantep'te ishal ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırılan 54 polis okulu öğrencisinin yemekten zehirlendikleri iddia edildi. Gaziantep Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrenim gören öğrencilerden bazıları, ishal, kusma gibi rahatsızlıklar nedeniyle ilimizdeki hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Hastanelere müracaat eden öğrencilerden ve olasılıklar değerlendirilerek yedikleri yemeklerden de numuneler alınıp laboratuvarda inceleme yapılmaktadır. Ersin Arslan ve Şehitkamil Devlet Hastanelerinin Acil Servislerine başvuran 54 öğrenci muayene ve tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir" denildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı