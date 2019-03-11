Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon

Gaziantep merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon

evde yapılan arama,

Polis Kaçak Urus Kurusıkı Tabanca 

-ele geçirilen silahlar,
-detaylar

( GAZİANTEP )- Toplam 6 adrese yapılan eş zamanlı baskında 6 gözaltı GAZİANTEP

- Gaziantep merkezli 3 ilde belirlenen toplam 6 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen polis, 6 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "İzinsiz Olarak Ateşli Silah Ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme, Satmak" gibi suçlardan Gaziantep, Adana ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adana İl merkezinde bir, Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde bir, Gaziantep kent merkezinde 4 olmak üzere toplam 6 adrese yapılan baskında ekipler, A.B, M.B, İ.A, S.E, H.S., A.K isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ekipler, 7 adet tabanca, 1 adet mavzer tüfeği, 9 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 bin 123 adet tabanca fişeği, 345 adet mavzer tüfeğine ait fişek, 33 adet av tüfeği fişeği, 45 adet tabanca şarjörü, 9 adet kaleşnikof tüfeğe ait şarjör, çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları, kurusıkı tabancaları gerçek tabancalara çevirmede kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi. Haklarında yapılan yasal işlemlere sonrası adli makamlara sevk edilen 6 şüphelide tutuklandı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı