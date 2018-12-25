-protokolün sergiyi gezmesi,

-genel detaylar,

-konuşmalar, (Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Halit Ziya Biçer)

-sergiden görüntüler,



( GAZİANTEP ) "Gaziantep Kent Arşivi" sergisi açıldı GAZİANTEP



- Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanırken, programlar kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Kent Arşivi" törenle açıldı. Gaziantep'te şehrin düşman işgalinden kurtuluşu çok sayıda etkinlik ve programla kutlanırken, savaş döneminden bu yana Gaziantep görsellerini içeren fotoğraf sergisi, Gaziantep şehrini anlatan ve aralarında ünlü ressamların çizimlerinin de yer aldığı resim sergisi ile Gaziantep Büyükşehir tarafından oluşturulan Gaziantep Kent Arşivi sergisi açıldı. Gaziantep Sanat Merkezinde yapılan sergi açılışlarına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantepli Fotoğraf Sanatçısı Halit Ziya Biçer ile çok sayıda resim sanatçısı ve vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün çok onulur olduğumuz, çok gurur duyduğumuz bir gün. Bugün 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş günü ve 97 yıl önce bu şehir kanıyla tarih yazdı. Bunu unutmamak ve unutturmamak için bu tarihi binada hep birlikteyiz. Ben bugün için özellikle Halit Ziya abime şehrim ve ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Bugün burada kendi arşivimizi açıyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Bu etkinlikten dolayı Gaziantep Büyükeşehir Belediye Başkanımıza, hocamıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bunlar değerli ve kıymetli etkinlikler. Kültür Sanat alanında yapılan bu etkinlikler milletin hafızasında uzun süre yer edinecektir. O yüzden katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Gaziantep Sanat Merkezi'nde fotoğraf sergisi açan Gaziantepli Fotoğrafçı Halit Ziya Biçer ise, "Küçük yaşlarda küçük kutu gibi bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çeke çeke bugüne geldik. Burada Gazianteplilere kendi fotoğraf arşivimden bir kesit sunuyorum. Vatandaşlarımız güle güle seyretsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar açılan sergileri tek tek gezerek ilgililerden eserlerle alakalı bilgi aldı. (SVY-SD-Y)

