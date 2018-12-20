Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı başladı Haberi

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep İŞKUR’un, geleneksel hale getirdiği İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 6. kez işveren ve iş arayanları buluşturan fuar başladı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre salonunda başlayan fuarın, ana teması ise ‘İstiklalin ve İstihdamın Kalesi’ olarak belirlendi. GAİF 2018 fuarına Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İlçe Kaymakamları ve İlçe Belediye Başkanları, Kamu kuruluşlarının İl ve Bölge Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, işverenler ve iş arayanlar katıldı.

Fuarda binlerce iş arayan iş bulma fırsatı yakalarken, fuarın İki gün devam edeceği belirtildi. “Son 16 yılda büyük adımlar atıldı” Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye’nin istihdam anlamında son 16 yılda büyük adımlar attığını ifade ederek, istihdam anlamında ikinci bir örneğinin olmadığını söyledi.



Uzunkaya, ”Türkiye’nin son dönemdeki başarısı ve dünya devletleri arasında ön plana çıkmasının hiç şüphesiz en somut örneklerinden birisi işsizlik ile mücadele adımlarıdır. Elbette bu başarı milletimizin başarısıdır” dedi.

“7 milyon beyaz yakalı için istihdam alanlarına ihtiyacımız var” Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye’nin genç nüfusunun arttığını ve bu genç nüfusa yeni istihdam alanlarının açılması gerektiğini söyledi.



Gür, ”Almanya’nın eş nüfus olarak baktığımızda 3.3 milyon öğrencisi var. Yani Avrupa yaşlanırken, genç nüfus azaldığından istihdama ihtiyaç duymuyor. Ama biz Türkiye olarak yeni genç nüfus ile birlikte 7 milyon beyaz yakalıyı sahaya göndererek yeni bir istihdam alanlarına ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünyada artık sürdürülebilir kalkınma konuşuluyor” Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise dünyada sürdürülebilir kalkınmanın konuşulduğunu anlatarak, “Vatandaşlarımızın eğitim hakkı, sağlık hakkı ve onların birinci sınıf vatandaş olarak istihdam hakkı bulunuyor. Onlara fırsat vermek en büyük görevimizdir. Artık dünyada sürdürülebilir kalkınma konuşuluyor. Artık yalnızca parayı yöneten değil. İnsanı merkeze alan bir kalkınma modelinin dünyayı inşa edeceği konuşuluyor. Gençler geleceğimiz diyoruz. Ama gençleri mutlu bireyler olarak geleceğe hazırlamamız lazım. Hele de Gaziantep için yüksek teknolojiye geçmemiz gerektiği için gençleri buna uygun halde yetiştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. “Asıl mesele mesleksizlik” Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Türkiye’deki sorunun kalifiye eleman olduğunu söyledi.



Gül, “Türkiye’de de Gaziantep’te de en büyük meselemiz mesleksizlik meselesidir. Maalesef gençlerimiz birçok şeye talip oluyorlar ama mesleği olan herhangi bir şeyde uzmanlaşmış sayı çok az. O yüzden velilerin meslek liselerine çocuklarını yönlendirmeleri lazım. Bu vesile ile sorunumuzun bir kısmını çözmüş oluruz” diye konuştu.



