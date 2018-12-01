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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep’in vazgeçilmez lezzeti 'Patlıcan kebabı'

Gaziantep’in vazgeçilmez lezzeti 'Patlıcan kebabı'

patlıcan kebabının yapılışından detay

Tron Astronomi Başkent Yaz Mevsimi 

-mangalda pişirilmesi
-röportaj
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) Gaziantep’in vazgeçilmez lezzeti "Patlıcan kebabı" GAZİANTEP

- Gastronominin başkenti Gaziantep’te patlıcan kebabı sofraları süslemeye devam ederken, damaklara da eşsiz lezzet vermeyi sürdürüyor. Lezzetinden dolayı her mevsim tüketilen patlıcan kebabı, Gaziantep sofrasının vazgeçilmez yemeği olmaya devam ediyor. Gaziantep’in en ünlü kebap ve baklava ustası Burhan Çağdaş patlıcan kebabının Gaziantep’in vazgeçilmez damak tadı olduğunun altını çizerek, "Patlıcan kebabı yazın kebabıdır. Ama artık mevsimlere bağlı sebze kalmadığı için her mevsimde bu yemek oluyor. Asıl zamanı ise, Temmuz ve Ağustos ayıdır. Ama Fırat Nehri'nin kenarında o kumlu toprakta yetişen patlıcan ile yapılan kebabın lezzeti başkadır. Talep çoktur. Patlıcan kebabı yaz mevsiminin yemeğidir ama kışın da çok fazla talep var" dedi.
"Patlıcan kebabının yapılışı" Patlıcan kebabının yapılışı hakkında bilgi veren Çağdaş, "Önce bir et bir patlıcanı şişe saplıyoruz. Daha sonra harı yüksek meşe kömürünün ateşinde pişiriyoruz. İki çeşit patlıcan kebabı vardır. Birinde hemen ocaktan çıkarıp servis edilen diğeri de aynı soğan kebabı terlettiğimiz patlıcan kebabıdır. Asıl patlıcan kebabı odur. Terletme işlemi ise tabaklara koyarak ateş üzerinde ağzı kapalı bir şekilde bekletilmesidir. Kömür ateşinde kesin pişmesi lazım. Bu yemek fırında da yapılır ama hiçbir zaman ocakta piştiği gibi lezzetli olmaz" diye konuştu.

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