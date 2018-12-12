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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıldırım petrol boru hattının üzerine düştü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıldırım petrol boru hattının üzerine düştü

olay yerinden görüntüler

İş Makinesi Petrol Boru Hattı Petrol Boru Hattı Trol 

-röportajlar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

-. Patlayan boru hattından akan ham petrol, çevrede bulunan yerleşim yerlerine doğru akıyor. Bir mahalle boşaltılırken, bölgeye sevk edilen çok sayıda iş makinesi tarafından akan ham petrolün yerleşim yerine ulaşmadan önü kesilmeye çalışılıyor.
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