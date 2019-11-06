Gaziantep'in lezzetleri Bilecik'te Haberi

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( BİLECİK )- GAZİKONFED Genel Başkanı Hasan Özaygut- "Burası küçük bir Gaziantep" BİLECİK



- Bilecik'te düzenlenen ve 5 gün sürecek Gaziantep Tanıtım Günleri'nde Gaziantep'e özgü Antep fıstığı, baklava, bakır, pul biber, kurutulmuş sebzeler, salçalar ve olmazsa olmaz ciğer kebabı görücüye çıktı. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar giyim bölümünde düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri'nde Gaziantep'e özgü bir çok ürün görücüye çıkarken, Bilecikliler yoğun ilgi gösterdi. Gaziantep'e özgü analıkızlı, beyran aşı, ciğer kebabı, içli köfte, mumbar, yuvarlama, firik pilavı, çiğ köfte, kuru dolma, yaprak sarması, yoğurtlu patates, kekik salatası, nohut dürüm, kebap, kelle paça, katmer, baklava, lahmacun başta olmak üzere yüzlerce çeşit yemek ve tatlı davetlilere sunulacak. "Burası küçük bir Gaziantep" Gaziantep Tanıtım Günleri hakkında bilgi veren Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu (GAZİKONFED) Genel Başkanı Hasan Özaygut, Bilecik Gaziantepliler Derneği ile ortaklaşa bir tanıtım günleri düzenlediklerini belirtti.

Özaygut, "Bilecik'te Gaziantep'imizi tanıtmak istedik. Örf ve adetlerimizi yöresel ürünlerini yemeklerini baklavasını tanıtmak anlamında 5-10 Kasım tarihleri arasında Bilecik'teyiz. Bu akşamdan başlayarak pazar akşamına kadar hem sıra gecelerimiz, ücretsiz aktivitelerimiz ve ücretsiz ikramlar olacak. Ciddi anlamda ilk gün ve ilk saatlere göre Bilecik halkı gerçekten Gaziantep gastronomisini tanımak için buraya geldiler. Bilecik halkı burada Gaziantep’in yemeklerini bulabilir damak tadını bulabilir Gaziantep’in baklavasını bulabilir, Gaziantep’in baharatlarını bulabilir, Gaziantep’in el işi bakırını, Gaziantep’in kumaşını gibi bir çok şeyi bulabilir. Burası küçük bir Gaziantep diye düşünebilirsiniz" dedi.

Öte yandan Gaziantep Tanıtım Günleri açılışını Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin yaptı.



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