Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep'in kurtuluşunun 97. yıldönümünde Şahinbey ve Karayılan unutulmadı

Gaziantep'in kurtuluşunun 97. yıldönümünde Şahinbey ve Karayılan unutulmadı

anma programından görüntüler,

Düşman İşgali Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Irak 

-anıta çiçek bırakılması,
-şiir okumaları,
-Dualar ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti,
-genel detaylar,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümü nedeniyle "Antep Harbi"nin simge isimleri Şahinbey Anıtı ile Karayılan'ın mezarı başında anma programı düzenledi.
Şahinbey Belediyesi 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümünde Antep Harbi'nin simge isimlerinden Şahinbey ile Karayılan'ı Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve şiirlerle mezarları başında andı. Şahinbey Anıtın'da yapılan anma programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Askeri erkan, diğer protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Şahinbey Anıtı'na çiçek bırakmasıyla devam etti. Daha sonrasında ise öğrenciler tarafından "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu" ile ilgili şiirler okundu. Şahinbey Anıtı'ndaki program Şahinbey Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu'nun dua okumasıyla sona erdi. Daha sonra Antep Harbi'nin bir başka simge isimlerinden Karayılan'ın mezarında da bir anma programı düzenlenirken, buradaki programa da Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Askeri erkan, diğer protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Buradaki programda da Karayılan'ın mezarına çiçekler bırakılırken, Gaziantep Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından "Antep Harbi" konulu şiirler okundu. Anma programı Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla son buldu.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı