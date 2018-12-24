Gaziantep'in kurtuluşunun 97. yıldönümünde Şahinbey ve Karayılan unutulmadı

-anıta çiçek bırakılması,

-şiir okumaları,

-Dualar ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti,

-genel detaylar,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Şahinbey Belediyesi 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümü nedeniyle "Antep Harbi"nin simge isimleri Şahinbey Anıtı ile Karayılan'ın mezarı başında anma programı düzenledi.

Şahinbey Belediyesi 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümünde Antep Harbi'nin simge isimlerinden Şahinbey ile Karayılan'ı Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve şiirlerle mezarları başında andı. Şahinbey Anıtın'da yapılan anma programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Askeri erkan, diğer protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Şahinbey Anıtı'na çiçek bırakmasıyla devam etti. Daha sonrasında ise öğrenciler tarafından "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu" ile ilgili şiirler okundu. Şahinbey Anıtı'ndaki program Şahinbey Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu'nun dua okumasıyla sona erdi. Daha sonra Antep Harbi'nin bir başka simge isimlerinden Karayılan'ın mezarında da bir anma programı düzenlenirken, buradaki programa da Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Askeri erkan, diğer protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Buradaki programda da Karayılan'ın mezarına çiçekler bırakılırken, Gaziantep Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından "Antep Harbi" konulu şiirler okundu. Anma programı Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla son buldu.

