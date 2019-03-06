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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'in asırlık çınarı vefat etti Video

Gaziantep'in asırlık çınarı vefat etti Video

- - 118 yaşındaki Ayşe Uzkar'ın cenaze namazı - Cenaze namazının kılındığı Hacıali Öztürk Opet AŞ Camisi - Cenaze namazının kılınması - Tabutun taşınması, Cenazenin araçla götürülmesi - İslahiye ilçesinde yaşayan 118 yaşındaki Ayşe Uzkar hayatını kaybettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yaşayan 118 yaşındaki Ayşe Uzkar, vefat etti.İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, oğlu Mustafa ile ikamet eden, 1901 yılında bir Yörük çadırında dünyaya gelen Uzkar, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinden taburcu edildikten sonra evine getirildi.
Ayşe nine, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar ve solunum yetmezliği nedeniyle evinde hayatını kaybetti.Vefatıyla yakınlarını üzen Uzkar'ın, Hacıali Öztürk Opet AŞ Camisi'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazına, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Uzkar, İslahiye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
Uzkar'ın 9 çocuğu, 40 torunu, 62 torunun çocuğu ile 4 de torunun torunu bulunuyordu.

Kabristan Cenaze Cenaze Namazı Solunum Yetmezliği 

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