Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, uyuşturucu operasyonunun sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu Haberi

-Polis hareketliliği

-Yol kontrolü

-Cengiz Zeybek'in konuşması



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, kentte dün akşam başlayan uyuşturucu operasyonun sürdüğü bölgeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Mahalleliler ile sohbet eden Zeybek, “Gençleri çağın belası uyuşturucudan kurtarmak için çalışıyoruz” dedi.

İl Emniyet Müdür Cengiz Zeybek, Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi’nde helikopter destekli dün akşam başlatılan uyuşturucu operasyonunu yerinde görmek için bölgeyi ziyaret etti. Operasyonda görev alan ekiplere başarılar dileyen Zeybek, mahalleliler ile sohbet etti. Mahalledeki çocuklar tarafından sevgi gösterisine uğrayan Zeybek, çocuklarla yakından ilgilendi. Uyuşturucu operasyonun sürdüğü bölgedeki bir kıraathaneye giren Zeybek, buradakilerin sıkıntılarını dinledi. Mahallelinin güvenliği için geldiklerini kaydeden Zeybek, gençleri uyuşturucu belasından kurtarmak istediklerini söyleyerek, “Sizlerin güvenliği için buralardayız. Gençlerimiz için, yarınlarımız için sizin gibi güvenli, namuslu, çoluğunu, çocuğunu düşünen aile fertleri için burada olmamız rahatsızlık değil. Gençlerimizi çağın belasından kurtarmamız gerekir. İşi gücü olmayanlar bu işlere daha çok meylediyorlar. İnşallah el birliğiyle gençlerimizi ve çocuklarımızı bu beladan kurtaracağız. El birliğiyle bu işten çekip alacağız” dedi.





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