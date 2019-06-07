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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne 3 günde 600 bin ziyaretçi Haberi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne 3 günde 600 bin ziyaretçi Haberi

Hayvanat bahçesinden detaylar

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-Ziyaretçilerden detaylar
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-Genel detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL) - Hayvanat Bahçesi 1 milyon ziyaretçi hedefine yaklaştı GAZİANTEP

- Gaziantep Hayvanat Bahçesini 9 günlük Ramazan Bayramının ilk 3 gününde 600 bin kişi ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 9 günlük bayram tatilinde 1 milyon ziyaretçi hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat bahçesini Ramazan Bayramın ilk 3 gününde 600 bin kişi ziyaret etti. Bayram tatili nedeniyle Gaziantep’e geldiklerini ifade eden bir ziyaretçi, “Gaziantep’in lezzetlerini tatmaya geldik. Güzel vakit geçirmeye geldik. Hayvanat Bahçesini çok güzel bulduk. Gaziantep insanını çok saygılı bulduk. Özellikle trafiğini çok güzel bulduk. Emniyetin denetlemesini hız kontrollerini, radar tedbirlerini çok beğendik. Gaziantep çok güzel bir hale gelmiş” dedi.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne ilk defa geldiğini söyleyen bir diğer ziyaretçi ise “Gaziantep’i çok iyi buldum. Bu 4’üncü gelişim ama hayvanat bahçesine ilk defa geliyorum. Hayvanat Bahçesi çok güzel bir yer. Aşağı yukarı her hayvan var. Dünyanın en büyük 4’üncü hayvanat bahçesi diye duyduk gerçekten öyleymiş. Çok güzel bir yer hoşuma gitti” ifadelerini kullandı. Hayvanat bahçesini Ramazan Bayramın ilk 3 gününde 600 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Ramazan Bayramının 3’üncü günü hedefimize yavaş yavaş yaklaşmaya başladık. Ramazan Bayramında 1 milyon kişiyi hedeflemekteydik. Ramazan Bayramının 3’üncü günü şuanda 600 bin kişi Gaziantep Hayvanat Bahçesinde ağırladık. Hafta sonuna doğru inşallah 1 milyon kişiyi Gaziantep Hayvanat Bahçesinde ağırlayacağız” diye konuştu.

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