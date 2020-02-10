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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP) Gaziantep’te cinayet...17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüler Haberi

GAZİANTEP) Gaziantep’te cinayet...17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüler Haberi

ölen gencin fotosu

İlk Müdahale Adli Tıp Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-cenaze aracının cenazeyi götürmesi
-adli tıp kurumundan detay
-genel detaylar

( GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir parkta kimliği belirsiz kişi ve kişilerce bıçaklanan 17 yaşındaki Samet Çalışkan hayatını kaybetti. Olay dün akşam Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Düztepe mahallesi Çamlık parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinemaya gideceğini söyleyerek eniştesinden kendisini AVM’ye bırakmasını isteyen 17 yaşındaki Samet Çalışkan, Çiksoruttaki evinden eniştesiyle beraber çıktı. Saat 19.30 sıralarında eniştesi tarafından AVM’nin önüne bırakılan Çalışkan, akşam saat 20.30 sıralarında Şahinbey ilçesi Düztepe mahallesindeki Çamlık parkı içerisinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bıçaklanmış halde bulundu. Samet’in inlemesini fark eden Vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Samet’e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 17 yaşındaki Samet Çalışkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sanayide bir kaportacı ustasının yanında çalıştığı öğrenilen Samet Çalışkan’ın Cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Burada yapılan otopsinin ardından cenaze defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis Samet Çalışkan'ı bıçaklayan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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