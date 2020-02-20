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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği

emniyet müdürlüğü önünden görüntü,

Bomba Paniği Bomba İmha Uzmanı Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri Saldırı 

-polisler, güvenlik şeridi, vatandaşların polisi uyarması, duvar önündeki çöp poşeti, bomba imha uzmanının gelmesi, fünye yerleştirmesi, fünye ile patlatılması, çıkan çöpler, detaylar

( GAZİANTEP )- Geniş güvenlik tedbirleri alınan emniyet önündeki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı GAZİANTEP

- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin önüne bırakılan çöp poşeti bomba paniğine neden oldu. Bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, şüpheli poşetten çöp çıktı. Gaziantep'te 1 Mayıs 2016 tarihinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde bırakılan şüpheli poşet bomba paniğine neden oldu. Çeşitli birimlerin yer aldığı yerleşkenin çevresindeki duvarın önüne bırakılan çöp poşeti nedeniyle bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu. Gaziantep Valilik binası ve Emniyet Müdürlüğü binası önünden geçen çift şeritli yol trafiğe kapatıldı. Yoldan geçmek isteyen yayalar ise polis ekiplerinin uyarıları ile olay yerinden uzaklaştırıldı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından duvarın önündeki poşete fünye yerleştirildi. Yapılan uyarıların ardından kontrollü bir şekilde patlatılan poşetten ise çöp çıktı.
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