Gaziantep’e şehit ateşi düştü

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk’ün Gaziantep'teki baba evine ateş düştü. İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi.

Hain saldırıda 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk’ün Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Hatice ve baba Osman Ertürk, uzun süre gözyaşı döktü. İstiklal Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, Ertürk’ün şehit düştüğü haberini alan yakınları şehit evine akın etti. Şehit Ertürk’ün cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.



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