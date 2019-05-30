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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'de zeytinlik ve arpa tarlasında yangın - GAZİANTEP

Gaziantep'de zeytinlik ve arpa tarlasında yangın - GAZİANTEP

- Yangında zarar gören tarım arazileri ve ekili alanlar - Yangında zarar gören vatandaş ve jandarma ile itfaiye ve iş makinesi - Zeytinliği zarar gören Mustafa Taşkesen'in konuşması - Mahalle Muhtarı Hakan Çetin'in konuşması - Tarım arazisindeki arpa ekili alan sahibi Çetin Yıldırım'ın konuşması - Tarlada soğutma çalışması yapan itfaiye ve arazözler - Zeytinliğe müdahale eden itfaiye ekipleri Gaziantep 'de zeytinlik ve arpa tarlasında yangın - İslahiye ilçesinde çıkan yangında 280 dönümde ekili arpa ile yaklaşık 300 zeytin ağacı zarar gördüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 280 dönümde ekili arpa ile yaklaşık 300 zeytin ağacı zarar gördü.Örtülü Mahallesi Çiftlikler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine sıçradı.Haber verilen itfaiye ekipleri ile vatandaşların da çabalarıyla yangın 2 saatte söndürülebildi.Yangında, 280 dönümde ekili arpa ile yaklaşık 300 zeytin ağacının zarar gördüğü öğrenildi.Örtülü Mahalle Muhtarı Hakan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saman makinesinden kaynaklandığını düşündüklerini, üreticilerin önemli zararı olduğunu anlattı.Arazi sahiplerinden Çetin Yıldırım da arpa tarlasından 90 ton mahsul beklediklerini, hepsinin kül olduğunu belirtti.
Mustafa Taşkesen ise çıkan yangında yaklaşık 300 zeytin ağacının zarar gördüğünü kaydetti.

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