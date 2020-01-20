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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin acı günü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin acı günü

Salman Erdine'nin resmi,

Hastane Böbrek Yetmezliği Cenaze Muhabir Cenaze Namazı 

- cenaze namazının kılınması,
-merasimden görüntü,
-dualar edilmesi,
-detaylar

( GAZİANTEP )- Belediyenin Basın Yayın Müdürlüğünde muhabir olarak çalışan Salman Erdine vefat etti- Gazeteci Salman Erdine dualarla son yolculuğuna uğurlandı GAZİANTEP

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde muhabir olarak görev yapan Salman Erdine yüksek şeker ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdine, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Erdine, gece tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Salman Erdine, Gaziantep Nakıboğlu Cami'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Erdine'nin cenaze merasimine Gaziantep Büyükşehir belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Gazeteciler Cemiyet Başkanı İbrahim Ay, Basın Yayın Şube Müdürü Hüseyin Akay, mesai arkadaşları, gazeteciler, yakınları katıldı.

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