Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin’den Mehmetçik ve Kilislilere destek

-Alış veriş yapamaları

-Vatandaşlar ile yapılan sohbetler

-Alış verişler

-Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması

-Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’nin konuşması

-Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’nın açıklamaları



( KİLİS ) KİLİS



- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Zeytin Dalı Hareketi ile Kilislilere destek vermek,için kente geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilk önce Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı Belediye konuk evinde ziyaret etti. Daha sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis caddelerini dolaşarak esnaflardan alış veriş yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan esnafları ziyaret ederek hal hatır sordular. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Kilis esnafından alış veriş yaparak esnafa destek oldu. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, esnaf ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Biliyorsun Zeytin Dalı Harekatında Kilis zor günler yaşadığını ifade ederek, “Özellikle ordumuzun yaptığı başarılı operasyondan sonra bizim güvenliğimizin sağlanmasından sonra Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümetimize, ordumuza Kilis halkı olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Tabi bu operasyon yapılırken, buradaki esnafımızın sıkıntı günlerinde gerek Zeytin Dalı Harekatına destek verme amacıyla, Kilis esnafımıza destek vermek için cumhurbaşkanımızın talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bugün Kilis’teler, bizlere verdikleri destekten dolayı kendilerine ve Gazianteplilere şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Kilis ve Mehmetçiğe destek vermek için geldiklerini ifade ederek, “Şuan ezanlar okunuyor, ezanlar yüzü suyu hürmetine, yüce mevtam, bölgemizi ve dünyamızı aydınlığa çıkarsın, Huzur, barış ve sağlık getirsin, bugün Büyükşehir belediyesi ve arkadaşlarım ile Kilis’teyiz. Aslında hep Kilis’teyiz, Gönlümüz burada, yüreğimiz burada, çünkü siz bizim kardeşimizsiniz. Bizim canımız ve çiğlerimizsiniz. Hepimiz aynı coğrafyanın çocuklarımız, aynı kaderi paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin huzur ve barışı için, bölgenin en azla zarar buradan çıksın, Kilisli halkımız, en az zararla çıksın, safları sıklaştıralım diye Kilis’teyiz. Bütün Türkiye Kilis’i izliyor. Bütün Türkiye Afrin’i izliyor. Bütün Türkiye’nin aklı, kalbi ve nabzı Kilis için atıyor. Bizde bunu göstermek için bugün bunu göstermek için buradayız. Yanınızdayız, yakınınızdayız, canımızsınız” dedi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Tüm Türkiye’yi Kilis’e beklediklerini ifade ederek, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den özellikle şunu istirham ediyoruz. Gaziantep’e gelen, turların yarım günlüğüne de Kilis’e gelmelerini, çay içmeye, kebap yemeye, tatlı yemeye, tarihi turistik yerleri gezmelerini istiyorum” dedi.



