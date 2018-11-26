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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e coşkulu karşılama

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e coşkulu karşılama

Fatma Şahinin uçaktan inmesi

Belediye Başkanı Milletvekili Parlamento Kadın Milletvekili Şehir İçi 

-parti teşkilatı ve vatandaşların karşılaması
-vatandaşlara seslenmesi
-gözyaşlarına boğulması
-genel detaylar

( GAZİANTEP )- Fatma Şahin’e coşkulu karşılama- Şahin’e miting gibi karşılama GAZİANTEP

- AK Partinin Gaziantep’te yeniden aday gösterilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin memleketinde coşkulu bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Kalabalığı gören Şahin gözyaşlarını tutamadı. AK Partinin 40 ilin arasında tek kadın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i havaalanında binlerce kişi coşkuyla karşıladı. Kalabalık karşısında duygulanan Şahin gözyaşlarını tutamadı. Havaalanında açıklamalarda bulunan Şahin, halka söz verdikleri projelerin yüzde 90’ını yaptıklarını belirterek, bundan sonra kadınların hedefinin daha büyük olacağını söyledi.

Bu şehir için daha çok işleri olduğunun altını çizen Şahin, bunu hep beraber başaracaklarının altını çizdi. Halka hizmetin hakka hizmet olduğu anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Fatma Şahin, “Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla hareket ettik. Bu şehir beni ilk kadın milletvekili olarak tanıdı. Kadın milletvekilinin neler yapabileceğini gördü. Biz onları çok sevdik onlar bizi çok sevdi. İyi günde kötü günde bir ve beraber olduk. 3 dönem parlamentoda Gaziantep milletvekili olarak Anadolu kadınlarını temsil ettim. Kadınların siyaset okulu gibi teşkilatlarının yetişmesi için gayret gösterdik. Bakanlık yaptım. Oradan, doğduğum büyüdüğüm şehre hizmet etmek şansı buldum. İlk dönemimizi tamamlıyoruz. Sınır güvenliği ile ilgili çok büyük gayret gösterdik. Millete verdiğimiz bin 27 projenin yüzde 95’ini tamamladık. Sosyal belediyecilikte çağ atladık. Kültürel belediyecilikte çok önemli çalışmalar yaptık. Şuna inandık, hakkın rahmeti için çalışırsak halkı arkana alırsak yapamayacağımız şey yoktur. Bu makamlar büyük bir sınavdır, inşallah bu şehir için yapacak daha çok işimiz var. Bunu birlikte başaracağız. Bütün il teşkilatımıza Cumhurbaşkanımız bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra kızlarımızın hedefleri çok daha büyük olacak. Rol model olmak kolay değildir. Ama imanla cesaretle çalışılınca başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Hamd olsun bugün bunu başarmış olarak huzurlarınızdayım. Açıklanan 40 ilin arasında tek kadın belediye başkanı olarak huzurlarınızdayım. Bu AK Partinin kadına verdiği güvendir” diye konuştu.

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