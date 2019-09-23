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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep Bursa'ya geliyor Haberi

Gaziantep Bursa'ya geliyor Haberi

- Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu basın açıklaması

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( BURSA ) -- Bursa Gaziantepliler Derneği tarafından gerçekleştirilen, '' festivali 26 Eylül'de başlıyor BURSA

- Bursa Gaziantepliler Derneği tarafından gerçekleştirilen ve dört gün sürecek olan, ' Gaziantep, Bursa'ya geliyor' 26 Eylül' de başlıyor. Bursa'da ilki gerçekleştirilen ve Bursa Gaziantepliler Derneği tarafından organize edilen dört gün sürecek festival 26 Eylül'de Bursa'da başlıyor. Festival öncesi dernekte düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu, '' Türkiye'de Gastronomi dalında 600 çeşit yemekle UNESCO Dünya Mirasına giren tek şehir Gaziantep ilimizdir. Bizim doğduğumuz şehir Gaziantep, doyduğumuz şehir Bursa. Farklı tarihlerde geldik. Burayı bizim evimiz bildik. 26 Eylül Perşembe Çarşamba Pazar Alanında başlayacak olan Gaziantep tanıtım günleri, Bursa'nın Gaziantep'i tanıması, Gaziantep'in Bursa'yı tanıması için yapılacak olan güzel ve özel bir organizasyon olacaktır'' dedi.
26 Eylül Perşembe günü başlayıp dört gün sürecek etkinlikte Gaziantep'in yöresel yemekleri ve çeşitliliği ile ilgili stantlar kurulup, Bursalılara tanıtımı yapılacak. (HG-İHS)
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