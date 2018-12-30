Gaziantep beyaza büründü İzle

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Türkiye'nin pek çok yerinde soğuk kış şartları ve karlı hava etkili olurken Gaziantep'te de yılın ilk karı gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı.

Kentte gün içinde yer yer etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yetkililer vatandaşları uyardı. Gaziantep'te günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini kara bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşların karlı bir sabaha uyanmasını sağladı. Yer yer etkili olan kar yağışı için yetkililer vatandaşları ve özellikle araç sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı. Gaziantep'te kar yağışının gece saatlerinde kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

