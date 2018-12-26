Gazi Üniversitesi Sultan-ı Yegah Türk Sanat Müziği korosundan eşsiz konser

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( ANKARA )- TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Bahadır Özüşen:- ''Gazi Üniversitesi çatısı altında olmamız çok onur verici bir şey'' ANKARA



- Gazi Üniversitesi Sultan-ı Yegah Türk Sanat Müziği korosu 'Yeni Yıla Merhaba' konseri düzenledi.

TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Şef Bahadır Özüşen, ''Gazi Üniversitesi çatısı altında olmamız çok onur verici bir şey'' dedi.

Gazi Üniversitesi Sultan-ı Yegah Türk Sanat Müziği korosu 'Yeni Yıla Merhaba' konseri düzenledi.

Çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen konser, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Şef Bahadır Özüşen, Gazi Üniversitesi'nin çok özel bir yer olduğunu belirterek, ''Akademisyen müzisyenlerin de olduğu bir koromuz var. Öğrenci arkadaşlarımız da var. Bu kadar çeşitlilik olması bizim çok hoşumuza gidiyor'' ifadelerini kullandı. ''Gazi Üniversitesi çatısı altında olmamız çok onur verici bir şey'' ''Yaklaşık iki yıldır burada çalışıyoruz ve tam yerinde konser veriyoruz'' diyen Özüşen, şöyle devam etti: ''Gazi Üniversitesi çerçevesinde çalışıyoruz ama dışarıdan gelen solistlerimiz de oluyor. Gazi Üniversitesi çatısı altında olmamız çok onur verici bir şey. Programımıza katılmak için illa mezun olmak ya da Gazi Üniversitesi çerçevesi içinde olmak gerekli değil. Müzik severlerin hepsini kucaklıyoruz. 7'den 70'e herkesi kucaklıyoruz.'' Bahadır Özüşen'in babası TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Akif Özüşen ise müzisyenin emeklisi olmadığına dikkat çekerek, oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Prof. Dr. Recai İnan, ''Öğrencilerimiz sürekli ders stresi altında, öğretim üyelerimiz ders stresi altında. Bunları bir nebze aşabilmek için müzik gibi güzel, ortak bir paydada buluşmak, öğrencilerimizi sanatla yoğurmak çok önemli. Önce sağlam, güzel bir ruh olacak ki beden de sağlıklı olsun sonunda başarı da gelsin. Gazi Üniversiteli olmak ayrıcalıktır. Öğrencisiyle, akademisyeniyle, memuruyla ve dışarıdan gelen arkadaşlarımızla hep beraber ekip anlayışı içerisinde seyircilerimize güzel bir akşam yaşatmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

''Bu topluluk öyle farklı ki bizi sosyal hayatın içerisine olağanüstü bir şekilde çekti'' Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Usta da, ''Bu topluluk öyle farklı ki bizi sosyal hayatın içerisine olağanüstü bir şekilde çekti. Yazın çalışmadığımız dönemlerde özlüyoruz. İnsanı alıp başka yerlere götüren bir etkinlik'' dedi.

''Müzik dünyanın en güzel şeyi'' İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Mehmet Güneş, ''4 aydan beri topluluktayım. Ortam gayet güzel. Müzik dünyanın en güzel şeyi. Okul bittikten sonra da devam etmeyi düşünüyorum. Bu bir senelik bir şey olacak kalmayacak'' açıklamasında bulundu. Gözde Acar isimli öğrenci de tüm hocalarla aynı ortamda olmanın kendilerine sosyal bakımdan da güzel şeyler kattığını belirterek, kendisinin ilk konseri olduğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

