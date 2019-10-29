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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Gazi Üniversitesi öğrencileri Kahramankazan'da fidan dikti - ANKARA

Gazi Üniversitesi öğrencileri Kahramankazan'da fidan dikti - ANKARA

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri - Gazi Üniversitesi öğrencileri - Cumhuriyet anısına fidan dikimi - Ağaç dikim sahası - Öğrencilerle röportajlarGazi Üniversitesi öğrencileri Kahramankazan'da fidan diktiANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi Kimya, Tasarım ve İnovasyon Topluluklarına üye öğrenciler, Kahramankazan ilçesinde 600 fidanı toprakla buluşturdu.Ağaçlandırma sahası olarak ayrılan Yıldırım Beyazıt Mahallesi Karatepe mevkisine gelen 80 öğrenci, yanlarında getirdikleri çam fidanlarını dikerek can suyu döktü.İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Garnizon Komutanı Albay Saadettin Karakan ve Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya da birer fidan dikerek etkinliğe katkıda bulundu.

Öğrenciler 

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