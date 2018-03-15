Gazi oldukları Kıbrıs'ı 44 yıl sonra görecekler

-Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal konuşma

-Hacer Afacan röportaj

-Gazilerden detay

-Gazilerin uğurlanması



( SİVAS -HD) SİVAS



- Kıbrıs Barış Harekatı'na 1974 yılında Sivas'tan katılan gaziler, belediyenin organizasyonu ile 44 yıl sonra ziyaret ve gezi amacıyla savaştıkları topraklara uğurlandı. Sivas Belediyesi 44 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde gazi olan 22 kişiyi, 8 şehit ailesi ve yakınlarını Kıbrıs'a gönderdi. Belediye tarafından ikincisi düzenlenen programda gaziler gidip savaştıkları topraklarda şehitlikleri ziyaret ederek anılarını tazeleyecek. Yolculuk öncesi Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret eden gaziler gezi için teşekkür etti. Belediye Başkanı Aydın,"Biz Sivas'taki Kıbrıs gazilerini iki grup halinde bir program dahilinde göndermeyi kararlaştırmıştık. Bu kapsamda ilk ekibimiz gitti 44 yıl önce savaştığı, yanlarında bir çok şehidin olduğu gerçekten zor şartlar altında yaşadıklarını anılarını tekrar orada canlandırma fırsatı buldular. İkinci grupta inşallah bugün yola çıkacak. Bu grubumuzda sadece bir farklılık oldu. İlk grup giderken bir hanım ablamız arkadaşlardan birisine bir talepte bulunuyor. Diyor ki 'benim eşim orada şehit oldu. Lütfen onun mezarını ziyaret edin. Mezarın fotoğrafını çekin bana getirin.' Böyle bir ricası talebi oluyor. Arkadaşlar bunu anlattıklarında ben gerçekten böyle bir durum karşısında duygulandım. Aileyi ziyaret ettim. Kolay değil 22 yaşında evlenmişler bir çocukları var. Şehit oluyor. Dedim ki eğer uygun görürseniz sizi de ikinci grupla beraber ailenizle birlikte gönderelim dedim. Bugün bu ailemizi de oraya gönderiyoruz. Tabi duygusal bir durum orada çok üzülecek. Çok ağlayacak. Ama şehit eşi olmak, şehit ailesi olmak herkese nasip olmadığı gibi iyi bir Müslüman için gurur verici bir olay. Bir taraftan üzülecek, bir taraftan da eşiyle gurur duyacak. Gazilerimizin bir çoğu hiç gitmemiş. 44 yıl aradan geçmiş orada gençliklerini tekrar yad etme imkanı bulacaklar. " dedi.

Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal ise,"Türkiye'nin farklı illerinde gazilerimizi Kıbrıs'a gönderen kurumlarımız var ama bu kurumlarımız içerisinde özellikle bu kadar kalabalık gazilerimizin Sivas'tan, Kıbrıs'a gitmesi oradaki yaşamış oldukları anıların canlanması, orada yaşamış olduklarını hissetmelerini gerçekten çok anlamlı. "diye konuştu.

44 yıl önce şehit olan eşinin mezarını görecek 44 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve şehit düşen Kaya Afacan'ın eşi Hacer Afacan'da Kıbrıs gazileri için düzenlenen programla Kıbrıs'a uğurlandı. 44 yılda eşinin mezarını sadece bir kez ziyaret edebilen Afacan uzun yıllar sonra ailesiyle birlikte eşinin mezarıyla hasret giderecek. Hacer Afacan,"Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gitme imkanımız olmuyor. Ben bir defa gittim mezarına ama torunlarım ve gelinim gidip göremedi. Onlar ilk kez görecekler. " şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Aydın, gazileri Kıbrıs'a uğurladı.

