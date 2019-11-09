Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81’inci yılında Dolmabahçe Caddesi’nde dijital sergi ile anılıyor

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( İSTANBUL )- Navigasyon uygulaması ile cadde boyu Atatürk fotoğrafları sergilendi İSTANBUL



- Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’nde 10 Kasım münasebetiyle Atatürk’ün hafızalara kazınan fotoğrafları bir navigasyon uygulaması üzerinden sergilendi. Beşiktaş Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıl dönümü münasebetiyle anlamlı bir anma etkinliğine imza attı. Atatürk’ün hafızalara kazınan fotoğrafları bir navigasyon uygulaması üzerinden caddede sergilendi. Uygulamayı kullanan vatandaşlar bir açık hava müzesi niteliği taşıyan Dolmabahçe Caddesi'nden ya da halk arasında bilinen adıyla “Ağaçlı Yol” dan geçerken navigasyon uygulaması üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları ile karşılaştı. Beşiktaş Belediyesi’nin özel arşivinden derlenen fotoğrafları gören vatandaşlar hem sevindi hem de duygusal anlar yaşadı. Böylece Ağaçlı Yol Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca uygulama üzerindeki dijital sergi 11 Kasım’a kadar devam edecek. “Buradaki fotoğrafları çok beğeniyoruz” Beşiktaş Belediyesi’nin 10 Kasım’a özel uygulamasını çok beğendiğini söyleyen Canan Abacan, ”Güzel bir uygulama 10 Kasım için yapılmış olması çok güzel bence az önce geçerken de bu yol çok huzurlu diyorduk. Buradaki fotoğrafları da çok beğeniyoruz” dedi.

“Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ederiz” Uygulamayı çok sevdiğini söyleyen Kenan Kasapoğlu, ”Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ederiz. İyi ki varsınız yarına özel böyle bir uygulama yaptığınız için teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Güzel bir uygulama olmuş” Beşiktaş’ın bu tarz konularda öncü bir ilçe olduğunu belirten Melda Engin, ”Güzel bir uygulama olmuş. Beşiktaş bu konuda bence İstanbul’un sayılı ilçelerinden birisi cumhuriyet kutlamalarında da Beşiktaş’taydım. İstanbul’da aslında Atatürk’ü her yerde görmek istiyoruz. Sadece Beşiktaş’ta değil tüm ilçeler örnek alıp yapabilir. Ben çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.





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